Відключення – не головна причина. Попит на системи накопичення електроенергії зріс у 1,5 раза. Як на цьому заробити?

Олександр Пикало
За 10 місяців 2025 року Україна імпортувала акумуляторів на $1,05 млрд

За 10 місяців 2025-го Україна імпортувала акумуляторів на понад $1 млрд, що у 1,5 раза більше, ніж торік. Хто і чому інвестує у «батарейки»?

У 2025 році черкаська Solar Garden фіксує зростання попиту на системи зберігання енергії (energy storage): 25 МВт перебувають у стадії реалізації, ще 60 МВт – у проєктуванні, зазначає власник компанії Сергій Проненко. «Минулого року таких об’єктів у нас не було зовсім, ринок буквально вибухнув», – додає він. 

За січень–жовтень 2025-го Україна імпортувала акумуляторів на $1,05 млрд – у 1,5 раза більше, ніж торік ($687 млн), наводить дані Держмитслужба. «Близько 80% з них це великі energy storage, решта – невеликі аккумулятори для приватних потреб», – пояснює Проненко. 

