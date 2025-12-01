За 10 месяцев 2025-го Украина импортировала аккумуляторов более чем на $1 млрд, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Кто и почему инвестирует в «батарейки»?

В 2025 году черкасская Solar Garden фиксирует рост спроса на системы хранения энергии (energy storage): 25 МВт находятся в стадии реализации, еще 60 МВт – в проектировании, отмечает владелец компании Сергей Проненко. «В прошлом году таких объектов у нас не было совсем, рынок буквально взорвался», – добавляет он.

За январь–октябрь 2025-го Украина импортировала аккумуляторов на $1,05 млрд – в 1,5 раза больше, чем в прошлом году ($687 млн), приводит данные Гостаможслужба. «Около 80% из них – это большие energy storage, остальные – небольшие аккумуляторы для частных нужд», – объясняет Проненко.