ДТЕК Ріната Ахметова запустив комплекс із шести промислових накопичувачів електроенергії потужністю 200 МВт у Київській і Дніпропетровській областях. Це один із найбільших energy storage у Східній Європі і найбільший в Україні. Які строки окупності, чим обмежується апетит ДТЕК і який головний ризик проєкту?

«Історичний крок для української енергосистеми, що визначатиме її розвиток на роки вперед», – каже генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко під час брифінгу 10 вересня з нагоди запуску установок.

10 вересня ДТЕК підключив до енергосистеми шість промислових накопичувачів енергії різної потужності – від 20 до 50 МВт в Київській та Дніпропетровській областях. Компанія побудувала комплекс батарейок на 200 МВт за пів року – з березня по серпень 2025 року.