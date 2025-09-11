Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
03:01 хвилин
ДТЕК Ріната Ахметова запустив комплекс із шести промислових накопичувачів електроенергії потужністю 200 МВт у Київській і Дніпропетровській областях. Це один із найбільших energy storage у Східній Європі і найбільший в Україні. Які строки окупності, чим обмежується апетит ДТЕК і який головний ризик проєкту?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
«Історичний крок для української енергосистеми, що визначатиме її розвиток на роки вперед», – каже генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко під час брифінгу 10 вересня з нагоди запуску установок.
10 вересня ДТЕК підключив до енергосистеми шість промислових накопичувачів енергії різної потужності – від 20 до 50 МВт в Київській та Дніпропетровській областях. Компанія побудувала комплекс батарейок на 200 МВт за пів року – з березня по серпень 2025 року.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.