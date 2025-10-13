Підписка від 49 грн
«Вимушені проводити мітинги». Порятунок «Київміськбуду» затягується. Чи є шанси отримати кошти?

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

3 хв читання

ЖК «Київміськбуду» /forbes.ua

Добудови потребують понад 20 житлових комплексів «Київміськбуду» Фото forbes.ua

З жовтня мав початися важливий етап для порятунку колись найбільшого забудовника Києва – «Київміськбуду». Йшлося про докапіталізацію на 2,56 млрд грн. Поки ж депутати Київради погодили виділення лише частини коштів. Чи вдасться добудувати житло?

Бюджетна комісія Київради 9 жовтня схвалила виділення 800 млн грн на докапіталізацію «Київміськбуду». У той же день рішення підтримали на сесії Київради. 

Але це лише частина необхідних 2,56 млрд грн на докапіталізацію забудовника. З 1 жовтня до 28 листопада мав відбутися випуск додаткових акцій, які б викупила територіальна громада Києва через департамент комунальної власності КМДА. 

