Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:11 хвилин
З жовтня мав початися важливий етап для порятунку колись найбільшого забудовника Києва – «Київміськбуду». Йшлося про докапіталізацію на 2,56 млрд грн. Поки ж депутати Київради погодили виділення лише частини коштів. Чи вдасться добудувати житло?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Бюджетна комісія Київради 9 жовтня схвалила виділення 800 млн грн на докапіталізацію «Київміськбуду». У той же день рішення підтримали на сесії Київради.
Але це лише частина необхідних 2,56 млрд грн на докапіталізацію забудовника. З 1 жовтня до 28 листопада мав відбутися випуск додаткових акцій, які б викупила територіальна громада Києва через департамент комунальної власності КМДА.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.