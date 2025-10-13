З жовтня мав початися важливий етап для порятунку колись найбільшого забудовника Києва – «Київміськбуду». Йшлося про докапіталізацію на 2,56 млрд грн. Поки ж депутати Київради погодили виділення лише частини коштів. Чи вдасться добудувати житло?

Бюджетна комісія Київради 9 жовтня схвалила виділення 800 млн грн на докапіталізацію «Київміськбуду». У той же день рішення підтримали на сесії Київради.

Але це лише частина необхідних 2,56 млрд грн на докапіталізацію забудовника. З 1 жовтня до 28 листопада мав відбутися випуск додаткових акцій, які б викупила територіальна громада Києва через департамент комунальної власності КМДА.