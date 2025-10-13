Forbes Digital підписка
«Вынуждены проводить митинги». Спасение «Киевгорстроя» затягивается. Есть ли шансы получить деньги?

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

3 хв читання

ЖК «Київміськбуду» /forbes.ua

В достройке нуждаются более 20 жилых комплексов «Киевгорстроя» Фото forbes.ua

С октября должен был начаться важный этап для спасения некогда крупнейшего застройщика Киева – «Киевгорстроя». Речь шла о докапитализации на 2,56 млрд грн. Пока депутаты Киевсовета согласовали выделение лишь части средств. Удастся ли достроить жилье?

Бюджетная комиссия Киевсовета 9 октября одобрила выделение 800 млн грн на докапитализацию «Киевгорстроя». В тот же день решение было поддержано на сессии Киевсовета.

Но это лишь часть необходимых 2,56 млрд грн на докапитализацию застройщика. С 1 октября по 28 ноября должен был состояться выпуск дополнительных акций, которые бы выкупила территориальная община Киева через департамент коммунальной собственности КГГА.

