С октября должен был начаться важный этап для спасения некогда крупнейшего застройщика Киева – «Киевгорстроя». Речь шла о докапитализации на 2,56 млрд грн. Пока депутаты Киевсовета согласовали выделение лишь части средств. Удастся ли достроить жилье?
Бюджетная комиссия Киевсовета 9 октября одобрила выделение 800 млн грн на докапитализацию «Киевгорстроя». В тот же день решение было поддержано на сессии Киевсовета.
Но это лишь часть необходимых 2,56 млрд грн на докапитализацию застройщика. С 1 октября по 28 ноября должен был состояться выпуск дополнительных акций, которые бы выкупила территориальная община Киева через департамент коммунальной собственности КГГА.
