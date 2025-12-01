Підписка від 25 грн
Запобіжник від помилок. Поліна Кошарна поставила Suziria Group на корпоративні рейки – виторг зріс учетверо за три роки. Як вона збирала наглядову раду своєї мрії?

Марина Тупчієнко
Forbes

6 хв читання

Поліна Кошарна, Suziria Group, зообізнес /Артем Галкін для Forbes Ukraine

Поліна Кошарна почала працювати в сімейному бізнесі в 14 років — продавчинею в зоомагазині. За вісім років вона стала менеджеркою з продажу, а в 2010-му, після смерті батька, очолила Suziria Group Фото Артем Галкін для Forbes Ukraine

Чимало українських засновників воліють керувати бізнесом, доки вистачає сил. Співвласниця Suziria Group Поліна Кошарна відмовилася від ролі СЕО в 40 років і сфокусувалася на побудові якісного корпуправління. Як побудувати наглядову раду, що допоможе бізнесу зрости майже у чотири рази за три роки?

«Легенда Харкова» – так засновник диджитал-агенції Promodo Олександр Колб описує зоомагазин «Природа» біля Харківського університету радіоелектроніки, який працює з 1997 року. 

Згадує, що студентом із подивом роздивлявся шиншил за вікном крамниці. «Природа» – один із перших зоомагазинів, які відкрили Тетяна і Сергій Потапови. Їхня донька Поліна Кошарна, 44, виростила сімейний бізнес у групу Suziria, виторг якої минулоріч становив 4,6 млрд грн.

