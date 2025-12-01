Forbes Digital підписка
Предохранитель от ошибок. Полина Кошарная поставила Suziria Group на корпоративные рельсы – выручка выросла вчетверо за три года. Как она собирала наблюдательный совет своей мечты?

Forbes

6 хв читання

Поліна Кошарна, Suziria Group, зообізнес /Артем Галкин для Forbes Ukraine

Полина Кошарная начала работать в семейном бизнесе в 14 лет — продавщицей в зоомагазине. За восемь лет она стала менеджером по продажам, а в 2010-м, после смерти отца, возглавила Suziria Group Фото Артем Галкин для Forbes Ukraine

Многие украинские учредители предпочитают управлять бизнесом, пока хватает сил. Совладелица Suziria Group Полина Кошарная отказалась от роли СЭО в 40 лет и сфокусировалась на построении качественного корпуправления. Как построить наблюдательный совет, который поможет бизнесу вырасти почти в четыре раза за три года?

«Легенда Харькова» – так основатель диджитал-агентства Promodo Александр Колб описывает зоомагазин «Природа» возле Харьковского университета радиоэлектроники, работающий с 1997 года.

Вспоминает, что студентом с удивлением рассматривал шиншилл за окном магазина. «Природа» – один из первых зоомагазинов, которые открыли Татьяна и Сергей Потаповы. Их дочь Полина Кошарная, 44, вырастила семейный бизнес в группу Suziria, выручка которой в прошлом году составила 4,6 млрд грн.

