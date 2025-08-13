Український мобільний оператор «Київстар» наближається до лістингу на американській біржі Nasdaq після того, як акціонери партнерської SPAC-компанії Cohen Circle підтримали угоду про злиття. Коли це може статись та що компанія вважатиме успішним розміщенням?

Ввечері 12 серпня акціонери американської SPAC-компанії Cohen Circle Acquisition Corp. на позачергових зборах підтримали угоду про злиття з Kyivstar Group Ltd. Ця угода відкриває українському мобільному оператору «Київстар» шлях до лістингу на біржі Nasdaq. Після голосування акціонерів компанія подасть документи на розгляд до американського ринкового регулятора SEC.

Після угоди материнська компанія «Київстару» телеком-холдинг Veon продовжить володіти мажоритарним пакетом акцій компанії, що котируватиметься на фондовій біржі. В результаті лістингу «Київстар» розраховує залучити від $50 млн до $200 млн, писав Reuters 11 серпня з посиланням на трьох обізнаних із питанням співрозмовників.