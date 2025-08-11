Найбільший телекомунікаційний оператор України «Київстар» готується до виходу на біржу Nasdaq через SPAC-структуру Cohen Circle і залучити від $50 до $200 млн. Про це пише Reuters з посиланням на три джерела, обізнаних з цим питанням.
- Veon – материнська компанія «Київстар – очікує закриття угоди у третьому кварталі 2025 року та зберегти щонайменше 80% акцій телекомоператора.
- Уже забезпечено $52 млн у вигляді зобов’язань інвесторів не продавати свої акції, але залежно від рівня викупів сума може зрости до $200 млн, кажуть співрозмовники агентства.
- Veon позиціонує вихід на біржу як «народне IPO» та сподівається, що воно підживить інтерес іноземних інвесторів до українських активів на тлі майбутньої відбудови країни.
- Cohen Circle та акціонери «Київстару» проведуть окремі збори 12 серпня, щоб проголосувати за лістинг. Це останній крок перед завершенням подання документів до ринкового регулятора, зазначило агентство.
- Аналітики з акціонерного капіталу Edison Group Нік Патон і Ден Рідсдейл зазначили, що наратив угоди будується навколо післявоєнного відновлення України та ролі цифрової інфраструктури в цьому процесі.
- Однак цей крок не застрахований від ризиків, зокрема геополітичних, зазначили вони.
- «Хоча Veon вийшла з Росії, триваючі занепокоєння щодо зв’язків із попередніми акціонерами та поточна вразливість до нестабільних юрисдикцій можуть обмежити потенціал зростання. Будь-яке повторне виникнення репутаційних або комплаєнс-ризиків може знову ввести знижку на управління», – зазначили Патон і Рідсдейл у своїй записці.
Контекст
У листопаді 2024 року керівництво Veon оголосило про намір провести IPO українського підрозділу «Київстар» у США в 2025 році.
13 січня 2025 року Veon підписала меморандум про наміри з американською інвесткомпанією Cohen Circle. Мета партнерства – об’єднати бізнеси для непрямого лістингу «Київстару» на Nasdaq.
Згодом президент «Київстару» Олександр Комаров розповів, що Veon завершує угоду з Cohen Circle. Наступні кроки включають підготовку проспекту, роад-шоу, тренінги та вирішення ключових завдань: структурування компанії, вибір юрисдикції, оцінку активів, пошук інвесторів і організацію зустрічей із ними. Комаров зазначив, що це непростий процес, який потребує узгоджень, зокрема вже отриманої згоди від власників облігацій.
«Київстар» у першому півріччі 2025 року збільшив виторг на 36,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 22,6 млрд грн. У другому кварталі виторг досяг 11,9 млрд грн, що на 25,8% більше, ніж у другому кварталі 2024-го.
Абонентська база користувачів мобільного звʼязку у другому кварталі скоротилася на 4,5% – з 23,4 млн до 22,4 млн користувачів. 4G-абонентів за результатами другого кварталу було 14,4 млн, що на 1,2% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року (14,6 млн).
