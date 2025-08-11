Найбільший телекомунікаційний оператор України «Київстар» готується до виходу на біржу Nasdaq через SPAC-структуру Cohen Circle і залучити від $50 до $200 млн. Про це пише Reuters з посиланням на три джерела, обізнаних з цим питанням.

Деталі

Veon – материнська компанія «Київстар – очікує закриття угоди у третьому кварталі 2025 року та зберегти щонайменше 80% акцій телекомоператора.

Уже забезпечено $52 млн у вигляді зобов’язань інвесторів не продавати свої акції, але залежно від рівня викупів сума може зрости до $200 млн, кажуть співрозмовники агентства.

Veon позиціонує вихід на біржу як «народне IPO» та сподівається, що воно підживить інтерес іноземних інвесторів до українських активів на тлі майбутньої відбудови країни.

Cohen Circle та акціонери «Київстару» проведуть окремі збори 12 серпня, щоб проголосувати за лістинг. Це останній крок перед завершенням подання документів до ринкового регулятора, зазначило агентство.

Аналітики з акціонерного капіталу Edison Group Нік Патон і Ден Рідсдейл зазначили, що наратив угоди будується навколо післявоєнного відновлення України та ролі цифрової інфраструктури в цьому процесі.

Однак цей крок не застрахований від ризиків, зокрема геополітичних, зазначили вони.

«Хоча Veon вийшла з Росії, триваючі занепокоєння щодо зв’язків із попередніми акціонерами та поточна вразливість до нестабільних юрисдикцій можуть обмежити потенціал зростання. Будь-яке повторне виникнення репутаційних або комплаєнс-ризиків може знову ввести знижку на управління», – зазначили Патон і Рідсдейл у своїй записці.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 07 серпня 10 динамічних крафтових пивоварень

Контекст

У листопаді 2024 року керівництво Veon оголосило про намір провести IPO українського підрозділу «Київстар» у США в 2025 році.

13 січня 2025 року Veon підписала меморандум про наміри з американською інвесткомпанією Cohen Circle. Мета партнерства – об’єднати бізнеси для непрямого лістингу «Київстару» на Nasdaq.

Згодом президент «Київстару» Олександр Комаров розповів, що Veon завершує угоду з Cohen Circle. Наступні кроки включають підготовку проспекту, роад-шоу, тренінги та вирішення ключових завдань: структурування компанії, вибір юрисдикції, оцінку активів, пошук інвесторів і організацію зустрічей із ними. Комаров зазначив, що це непростий процес, який потребує узгоджень, зокрема вже отриманої згоди від власників облігацій.

«Київстар» у першому півріччі 2025 року збільшив виторг на 36,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 22,6 млрд грн. У другому кварталі виторг досяг 11,9 млрд грн, що на 25,8% більше, ніж у другому кварталі 2024-го.

Абонентська база користувачів мобільного звʼязку у другому кварталі скоротилася на 4,5% – з 23,4 млн до 22,4 млн користувачів. 4G-абонентів за результатами другого кварталу було 14,4 млн, що на 1,2% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року (14,6 млн).