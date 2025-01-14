«Новий розділ в історії «Київстару». Найбільший український оператор вийде на біржу Nasdaq через об’єднання з іншою компанією. Forbes Ukraine дізнався, коли та як це може статися  

«Київстар» може стати першою українською компанією, що вийде на біржу під час повномасштабного вторгнення. Для цього оператор зіллється зі SPAC-компанією, дізнався Forbes Ukraine. Коли це може відбутися?

13 січня Veon, материнська компанія «Київстару», підписала угоду про наміри «обʼєднати зусилля» з американською інвесткомпанією Cohen Circle, щоб вивести українського оператора на біржу Nasdaq. Що це означає?

«Київстар» виходить на біржу в обхід IPO. Для цього материнська структура оператора об’єднається з компанією, що вже торгується на біржі, каже обізнаний із процесом співрозмовник, близький до української телеком-компанії. Він спілкувався анонімно через чутливість питання.