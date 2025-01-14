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«Новий розділ в історії «Київстару». Найбільший український оператор вийде на біржу Nasdaq через об’єднання з іншою компанією. Forbes Ukraine дізнався, коли та як це може статися  

Люба Балашова /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

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Київстар виходить на біржу NASDAQ /колаж Forbes Ukraine

«Київстар» планує вихід на біржу Nasdaq. Навіщо це оператору? Фото колаж Forbes Ukraine

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«Київстар» може стати першою українською компанією, що вийде на біржу під час повномасштабного вторгнення. Для цього оператор зіллється зі SPAC-компанією, дізнався Forbes Ukraine. Коли це може відбутися?

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13 січня Veon, материнська компанія «Київстару», підписала угоду про наміри «обʼєднати зусилля» з американською інвесткомпанією Cohen Circle, щоб вивести українського оператора на біржу Nasdaq. Що це означає? 

«Київстар» виходить на біржу в обхід IPO. Для цього материнська структура оператора об’єднається з компанією, що вже торгується на біржі, каже обізнаний із процесом співрозмовник, близький до української телеком-компанії. Він спілкувався анонімно через чутливість питання.

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