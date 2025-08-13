Украинский мобильный оператор «Киевстар» приближается к листингу на американской бирже Nasdaq после того, как акционеры партнерской SPAC-компании Cohen Circle поддержали соглашение о слиянии. Когда это может произойти и что компания сочтет успешным размещением?

Вечером 12 августа акционеры американской SPAC-компании Cohen Circle Acquisition Corp. на внеочередном собрании поддержали соглашение о слиянии с Kyivstar Group Ltd. Это соглашение открывает украинскому мобильному оператору «Киевстар» путь к листингу на бирже Nasdaq. После голосования акционеров компания подаст документы на рассмотрение американскому рыночному регулятору SEC.

После сделки материнская компания «Киевстара» телеком-холдинг Veon продолжит владеть мажоритарным пакетом акций компании, которая будет котироваться на фондовой бирже. В результате листинга «Киевстар» рассчитывает привлечь от $50 млн до $200 млн, писал Reuters 11 августа со ссылкой на троих осведомленных в вопросе собеседников.