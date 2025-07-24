Сервіс Bolt запровадив в Україні щомісячну підписку Bolt Plus. За 199 грн користувачі отримують розширені можливості для замовлення поїздок і доставки їжі, включно з кешбеком, пріоритетним обслуговуванням і безкоштовною доставкою, йдеться у пресрелізі компанії.

Деталі

У сервісі Bolt Food користувачі можуть замовляти доставку з ресторанів-партнерів безкоштовно – за умови, що вартість замовлення перевищує 249 грн. Компанія компенсує доставку в межах 100 грн, і кількість таких замовлень не обмежується. Крім того, ці замовлення обробляються першочергово.

У сфері перевезень підписка надає кешбек до 10% на всі поїздки. Отримані бонуси зараховуються на Bolt баланс і можуть бути використані для наступних замовлень. Користувачі отримують три безкоштовні скасування на місяць і пріоритет при виклику авто – машини прибувають швидше, ніж зазвичай.

Перший місяць підписки Bolt Plus є безкоштовним, після чого діє щомісячна плата 199 грн. У застосунку Bolt ресторани, які беруть участь у програмі, позначені спеціальним значком «+».

Bolt надає послуги перевезень у 41 місті України, а доставка їжі працює у 35 містах. Нова підписка доступна в усіх регіонах, де функціонують сервіси компанії. За словами керівника Bolt Food Україна В’ячеслава Левченка, запуск Bolt Plus – це крок до побудови екосистеми зручних і вигідних сервісів для українців. Він підкреслив, що підписка покликана спростити повсякденні дії користувачів і дозволити їм економити час та кошти.

Контекст

Сервіс онлайн-виклику авто Bolt – другий гравець на українському ринку райдхейлінгу з часткою 37,5%, за даними дашборду monobank, який має 9,5 млн клієнтів. В Україні у Bolt близько 100 000 активних водіїв. Від лідера ринку Uklon естонська компанія відстає менше ніж на 10 відсоткових пунктів.

Загалом послугами сервісу Bolt користуються понад 200 млн клієнтів у більш ніж 50 країнах Європи та Африки (понад 600 міст). Компанія надає послуги спільного користування транспортом, включаючи виклик авто, оренду електросамокатів та електровелосипедів, а також оренду автомобілів. Понад 4,5 млн водіїв користуються платформою Bolt в усьому світі.