Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
04:29 хвилин
Найбільші гравці ринку онлайн-виклику авто в Україні – Uklon, Bolt і Uber – звернулися до київської влади з проханням дозволити роботу в столиці в комендантську годину. Для запуску нічних поїздок у Києві компанії пропонують врахувати досвід Львова, або розробити інший алгоритм роботи. Скільки Uklon і Bolt можуть заробити на нічних поїздках?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Столична влада та силові структури розробляють механізм, який дозволить нічні перевезення в Києві для сервісів онлайн-виклику авто. Про це написав у своєму Telegram-каналі голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко ввечері 20 серпня.
Пост Ткаченка – відповідь на відкритий лист керівників сервісів онлайн-виклику авто Uklon, Bolt і Uber з проханням дозволити компаніям працювати в Києві в комендантську годину. «У ЗМІ з’являються численні публікації щодо перевезень пасажирів під час комендантської години, які нерідко здійснюються у «тіньовому» режимі», – йдеться у листі компаній, який є у розпорядженні Forbes.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.