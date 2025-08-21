Найбільші гравці ринку онлайн-виклику авто в Україні – Uklon, Bolt і Uber – звернулися до київської влади з проханням дозволити роботу в столиці в комендантську годину. Для запуску нічних поїздок у Києві компанії пропонують врахувати досвід Львова, або розробити інший алгоритм роботи. Скільки Uklon і Bolt можуть заробити на нічних поїздках?

Столична влада та силові структури розробляють механізм, який дозволить нічні перевезення в Києві для сервісів онлайн-виклику авто. Про це написав у своєму Telegram-каналі голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко ввечері 20 серпня.

Пост Ткаченка – відповідь на відкритий лист керівників сервісів онлайн-виклику авто Uklon, Bolt і Uber з проханням дозволити компаніям працювати в Києві в комендантську годину. «У ЗМІ з’являються численні публікації щодо перевезень пасажирів під час комендантської години, які нерідко здійснюються у «тіньовому» режимі», – йдеться у листі компаній, який є у розпорядженні Forbes.