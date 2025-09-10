Стартап-студія від агрегатора вакансій Jooble інвестувала у десять проєктів із 2022-го. Сім з них компанія закрила. Про це засновник Jooble Роман Прокоф'єв розповів в етері YouTube-проєкту «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» від Forbes Ukraine.
Деталі
- Найуспішніший проєкт стартап-студії від Jooble — J-Vers, який запустили у 2023-му. У нього інвестували $100 000, а очікуваний дохід бізнесу цього року становить $6 млн.
- «Фактично наша конверсія як у венчурних проєктів: із десяти — сім померли, один успішний, ще два поки в процесі, не зрозуміло, що з ними буде», — сказав Роман Прокофʼєв.
- Ще одна компанія студії — сервіс для рекрутингу в соціальних мережах Adsee — була інтегрована у бізнес Jooble. Сума інвестицій сторонами не розголошується. «Зрозуміли, що як окремий бізнес він не буде працювати», — пояснив Прокофʼєв.
- За його словами, найшвидше злітають ті стартапи, де команда має глибоку експертизу й добре знає ринок. «Коли заходимо в щось цікаве зі сторони — воно не злітає», — пояснює він.
- У 2024-2025 роках компанія не запускала нові проєкти й не інкубувала стартапи, однак розглядає повернення до цієї моделі у 2026-му.
Контекст
Jooble – агрегатор вакансій, що працює у 67 країнах. Його у 2006-му заснували Роман Прокоф’єв і Євген Собакарьов.
Спершу сервіс був агрегатором, а у 2017-му дозволив роботодавцям розміщувати вакансії одразу на своєму сайті. У травні 2022-го компанія запустила стартап-студію й інвестувала в освітній стартап JayJay, сервіс онлайн-рекрутингу Adsee та маркетплейс для рекрутерів-фрилансерів Teraz Work.
