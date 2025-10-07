Підписка від 49 грн
ChatGPT впустив на свою платформу інші застосунки. Як працюють Spotify, Canva і Figma безпосередньо в чатботі? Краш-тест

Анастасія Печенюк
Forbes
Тася Мельник
Forbes

5 хв читання

застосунки Spotify та Canva в ChatGPT /Ілюстрація Shutterstock / Анна Наконечна

У чатботі з ШІ ChatGPT тепер доступна інтеграція зі Spotify, Canva, Coursera та іншими сервісами. Фото Ілюстрація Shutterstock / Анна Наконечна

Найпопулярніший чатбот ChatGPT на 800 млн користувачів відтепер інтегрується зі Spotify, Canva, Coursera та іншими сервісами, дозволяючи створювати плейлисти, генерувати дизайни або проходити онлайн-курси просто в чаті. Forbes Ukraine протестував нові функції 

З 7 жовтня ChatGPT може робити добірку пісень у Spotify, створювати банери у Canva чи відтворювати курс з Coursera. Оновлення, що передбачає інтеграцію сторонніх сервісів безпосередньо у чатбот, OpenAI презентувала на своїй щорічній конференції розробників DevDay. 

Перші застосунки – сервіс для бронювання житла Booking.com, дизайн-платформа Canva, освітня платформа Coursera, інструмент для розробки інтерфейсів Figma, туристичний сервіс Expedia, музичний застосунок Spotify та компанія з пошуку нерухомості Zillow. 

