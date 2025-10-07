Прослухати матеріал
Найпопулярніший чатбот ChatGPT на 800 млн користувачів відтепер інтегрується зі Spotify, Canva, Coursera та іншими сервісами, дозволяючи створювати плейлисти, генерувати дизайни або проходити онлайн-курси просто в чаті. Forbes Ukraine протестував нові функції
З 7 жовтня ChatGPT може робити добірку пісень у Spotify, створювати банери у Canva чи відтворювати курс з Coursera. Оновлення, що передбачає інтеграцію сторонніх сервісів безпосередньо у чатбот, OpenAI презентувала на своїй щорічній конференції розробників DevDay.
Перші застосунки – сервіс для бронювання житла Booking.com, дизайн-платформа Canva, освітня платформа Coursera, інструмент для розробки інтерфейсів Figma, туристичний сервіс Expedia, музичний застосунок Spotify та компанія з пошуку нерухомості Zillow.
