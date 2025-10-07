Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

ChatGPT впустил на свою платформу другие приложения. Как работают Spotify, Canva и Figma непосредственно в чате? Краш-тест

Анастасия Печенюк
Анастасия Печенюк
Forbes
Таиса Мельник
Таиса Мельник
Forbes

5 хв читання

застосунки Spotify та Canva в ChatGPT /Иллюстрация Shutterstock / Анна Наконечная

В чате с ИИ ChatGPT теперь доступна интеграция со Spotify, Canva, Coursera и другими сервисами. Фото Иллюстрация Shutterstock / Анна Наконечная

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:44 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:44

Самый популярный чатбот ChatGPT на 800 млн пользователей теперь интегрируется со Spotify, Canva, Coursera и другими сервисами, позволяя создавать плейлисты, генерировать дизайны или проходить онлайн-курсы прямо в чате. Forbes Ukraine протестировал новые функции

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

С 7 октября ChatGPT может производить подборку песен в Spotify, создавать баннеры в Canva или воспроизводить курс из Coursera. Обновление, предусматривающее интеграцию сторонних сервисов непосредственно в чатбот, OpenAI представила на своей ежегодной конференции разработчиков DevDay.

Первые приложения – сервис для бронирования жилья Booking.com, дизайн-платформа Canva, образовательная платформа Coursera, инструмент для разработки интерфейсов Figma, туристический сервис Expedia, музыкальное приложение Spotify и компания по поиску недвижимости Zillow.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні