Самый популярный чатбот ChatGPT на 800 млн пользователей теперь интегрируется со Spotify, Canva, Coursera и другими сервисами, позволяя создавать плейлисты, генерировать дизайны или проходить онлайн-курсы прямо в чате. Forbes Ukraine протестировал новые функции

С 7 октября ChatGPT может производить подборку песен в Spotify, создавать баннеры в Canva или воспроизводить курс из Coursera. Обновление, предусматривающее интеграцию сторонних сервисов непосредственно в чатбот, OpenAI представила на своей ежегодной конференции разработчиков DevDay.

Первые приложения – сервис для бронирования жилья Booking.com, дизайн-платформа Canva, образовательная платформа Coursera, инструмент для разработки интерфейсов Figma, туристический сервис Expedia, музыкальное приложение Spotify и компания по поиску недвижимости Zillow.