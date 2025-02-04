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Керівники ШІ-напрямів у SoftServe та Metinvest Digital звільнилися, щоб очолити центр ШІ-компетенцій Мінцифри. Навіщо їм держслужба

Анастасія Несенюк
Анастасія Несенюк
Forbes

3 хв читання

керівники центру ШІ-компетенцій Мінцифри, ШІ-політика України /Колаж Анна Наконечна

До ШІ-відділу Мінцифри перейшли колишні менеджери українських ІТ-компаній SoftServe та Metinvest Digital Фото Колаж Анна Наконечна

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До ШІ-відділу Мінцифри перейшли колишні менеджери українських ІТ-компаній SoftServe та Metinvest Digital. Вони займатимуться створенням ШІ-асистентів у «Дії», національної LLM тощо. Що мотивувало їх перейти до Мінцифри?

Мінцифри 4 лютого запустило центр ШІ-компетенцій і призначило співкерівників відділу. Це колишній продуктовий директор ІТ-компанії групи «Метінвест» Metinvest Digital Данило Цьвок та ексдиректор з практики генеративного ШІ в ІТ-компанії SoftServe Дмитро Овчаренко.  

«Шукали одного менеджера, а знайшли одразу двох», – сказав очільник Мінцифри Михайло Федоров. Мета Цьвока й Овчаренка – розробляти ШІ-продукти для держпотреб, відкрити лабораторію, прискорити впровадження технології в МСБ тощо. 

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