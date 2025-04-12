«AI Act не уникнути». Які бізнес може підготуватися до регулювання штучного інтелекту в Україні? Пояснюють експерт Мінцифри та юрист Juscutum

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Український підхід до регулювання ШІ – знайти баланс між правами людей і розвитком інновацій, сказав на конференції AI Day від Forbes Ukraine член експертного комітету з ШІ при Мінцифри Гордій Румянцев. Утім запровадження європейського законодавства AI Act не уникнути, додає він. Що врахувати бізнесу?
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