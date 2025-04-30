«Є попит через високий рівень злочинності». Ajax Systems Конотопського запустили в Бразилії. Що чекає компанію на ринку з потенціалом у $2,5 млрд

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Компанія Олександра Конотопського Ajax Systems створює локальну команду в Бразилії. Це частина її стратегії розширення в «кожен куточок світу», кажуть опитані Forbes Ukraine інвестори. Що Ajax Systems чекає у одній з найбільших країн світу?
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