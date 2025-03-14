Кількість користувачів систем безпеки Ajax Systems сягнула 3,5 млн – CMO компанії Валентин Гриценко

Кількість користувачів систем безпеки Ajax Systems сягнула 3,5 млн. Про це повідомив CMO Ajax Systems Валентин Гриценко на «Саміті експортерів 2025» від Forbes Ukraine.

Деталі

Український виробник систем безпеки Ajax Systems має команди в 60 країнах світу.

«Робота з кінцевими користувачами – наш ключовий напрямок. Ми спілкуємося з ними напряму, наш сапорт доступний 24/7», – каже Гриценко.

Ajax Systems також має 200 000 професійних акаунтів – це компанії, які продають та обслуговують охоронні системи.

Контекст

Заснована 2011 року підприємцем Олександром Конотопським, Ajax Systems – найбільший виробник професійних систем безпеки в Європі. У серпні 20224-го в п’ятірку найбільших IT-компаній України за кількістю співробітників, йдеться у рейтингу DOU.

Компанія має власний логістичний хаб у Польщі та розвиває локальні команди на стратегічних ринках Іспанії, Італії, Великої Британії, Німеччини, Франції, ОАЕ, ПАР та інших країн.

У листопаді 2024-го під час Ajax Special Event компанія презентувала нові продукти, серед яких відеодзвінок та камера з ШІ, автономний хаб та розумні розетки для ринку США. Більшість пристроїв надійде у продаж на початку 2025 року. Всього за 2024 рік кількість продуктів компанії виросла до 180.

У травні 2022 року Ajax Systems оголосив, що відкриває завод у Туреччині площею 8300 кв. м. Це перше виробництво компанії за кордоном. У лютому 2024 року Аjax Systems оголосила про запуск передсерійного виробництва в Києві.

На заводі збирають відеокамери TurretCam, BulletCam і DomeCam Mini, відеореєстратори Ajax NVR, клавіатури KeyPad TouchScreen та інші девайси.