«Кінцевий користувач – рушійна сила». Ajax Systems та творці S.T.A.L.K.E.R. 2 продають свої продукти на понад 180 ринках. П'ять лайфгаків від їх топів

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Як виходити на закордонні ринки та успішно просувати там бренд компанії? Розповіли CMO Ajax Systems Валентин Гриценко та COO S.T.A.L.K.E.R. 2 Марія Григорович на «Саміті експортерів 2025» від Forbes Ukraine.
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«Що об’єднує Ajax Systems і S.T.A.L.K.E.R. 2?», – запитав зі сцени «Саміту експортерів 2025» від Forbes Ukraine головний редактор Борис Давиденко.
Перша – компанія Олександра Конотопського, що виробляє системи безпеки, якими користується 3,5 млн людей. Друга – гра від української студії GSC Game World, яку зіграло понад 6 млн геймерів. Ці два продукти об’єднує присутність на понад 180 ринках.
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