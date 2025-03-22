«Кінцевий користувач – рушійна сила». Ajax Systems та творці S.T.A.L.K.E.R. 2 продають свої продукти на понад 180 ринках. П'ять лайфгаків від їх топів

Як виходити на закордонні ринки та успішно просувати там бренд компанії? Розповіли CMO Ajax Systems Валентин Гриценко та COO S.T.A.L.K.E.R. 2 Марія Григорович на «Саміті експортерів 2025» від Forbes Ukraine.

«Що об’єднує Ajax Systems і S.T.A.L.K.E.R. 2?», – запитав зі сцени «Саміту експортерів 2025» від Forbes Ukraine головний редактор Борис Давиденко.

Перша – компанія Олександра Конотопського, що виробляє системи безпеки, якими користується 3,5 млн людей. Друга – гра від української студії GSC Game World, яку зіграло понад 6 млн геймерів. Ці два продукти об’єднує присутність на понад 180 ринках.