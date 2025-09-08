Український сервіс каршерингу Getmancar залучає приватних інвесторів для розвитку автопарку. Зараз у компанії їх близько 70, а загальна сума інвестицій сягає кількох мільйонів євро, розповів у інтервʼю Forbes засновник та СЕО компанії Тарас Гетманський.

Деталі

За словами Гетманського, інвестори купують авто та володіють ними напряму або через компанії, яким належить транспорт.

«Вивели автопарк на окремих інвесторів. Ми запускаємо пул авто, відпрацьовуємо модель, показуємо її дохідність і передаємо інвесторам», – говорить він.

Мінімальний інвестиційний чек – $6000–9000, а середня дохідність: 23–26%, залежно від стану авто та завантаження.

Загальний автопарк компанії – понад 700 автомобілів разом із франчайзі, більшість з авто належить приватним інвесторам.

Контекст

Getmancar – український сервіс каршерингу. Сервіс працює у трьох містах в Україні: Дніпрі, Києві, Львові. В Україні у компанії небагато конкурентів – одеський сервіс каршерингу MobileCar та сервіс Go2Go, який працює лише в Києві.

Виторг компанії у 2021-му – 45 млн грн, у 2022-му– 88 млн грн. Актуальні показники Гетманський відмовився називати. До повномасштабного вторгнення Concorde Capital оцінював компанію у $15-17 млн.

Восени 2022-го компанія почала міжнародну експансію, запустившись у Грузії. У квітні 2024-го до закордонних ринків Getmancar додалась Молдова, у червні 2025-го – Румунія і Німеччина. В країнах Євросоюзу та Катарі Getmancar працює за моделлю оренди.

Власником компанії Getmancar є Тарас Гетманський. Він почав цей бізнес із 70 авто у січні 2018 року. Нині загальна кількість користувачів в Україні — приблизно 310 000. У Молдові – близько 20 000, у Грузії – майже 30 000. Це лише клієнти каршерингу. Загалом виходить понад 350 000.