Найбільший український сервіс каршерингу Getmancar запущено в Катарі в серпні 2025-го, повідомив Forbes CEO компанії Тарас Гетманський. Це п’ятий закордонний ринок для компанії й перший – в арабських країнах. Кількість користувачів Getmancar – понад 350 000, і це не межа. Куди рухається Getmancar?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Найбільший український сервіс каршерингу Getmancar 21 серпня вийшов на ринок Катару, каже засновник та СЕО компанії Тарас Гетманський. Місцевий партнер інвестував у проєкт близько $1,2 млн. Модель роботи – класична оренда авто з перспективою переходу в каршеринг.
Загальний парк Getmancar разом із франчайзі – понад 700 машин. Виторг компанії в 2021-му – 45 млн грн, у 2022-му – 88 млн грн. Актуальні показники Гетманський відмовився називати. До повномасштабного вторгнення Concorde Capital оцінював компанію у $15–17 млн. В Україні у Getmancar небагато конкурентів – одеський сервіс каршерингу MobileCar та сервіс Go2Go, який працює лише в Києві.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.