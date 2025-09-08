Найбільший український сервіс каршерингу Getmancar запущено в Катарі в серпні 2025-го, повідомив Forbes CEO компанії Тарас Гетманський. Це п’ятий закордонний ринок для компанії й перший – в арабських країнах. Кількість користувачів Getmancar – понад 350 000, і це не межа. Куди рухається Getmancar?

Найбільший український сервіс каршерингу Getmancar 21 серпня вийшов на ринок Катару, каже засновник та СЕО компанії Тарас Гетманський. Місцевий партнер інвестував у проєкт близько $1,2 млн. Модель роботи – класична оренда авто з перспективою переходу в каршеринг.

Загальний парк Getmancar разом із франчайзі – понад 700 машин. Виторг компанії в 2021-му – 45 млн грн, у 2022-му – 88 млн грн. Актуальні показники Гетманський відмовився називати. До повномасштабного вторгнення Concorde Capital оцінював компанію у $15–17 млн. В Україні у Getmancar небагато конкурентів – одеський сервіс каршерингу MobileCar та сервіс Go2Go, який працює лише в Києві.