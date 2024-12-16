Українська EdTech-компанія Headway відкрила офіс в Іспанії та планує збільшити команду на 40%

IT-компанія Headway , що створює освітні продукти, відкрила офіс у Мадриді. Водночас компанія продовжує наймати українців і планує у 2025 році збільшити команду на 40%. Про це 16 грудня компанія повідомила у пресрелізі. Headway називають потенційним єдинорогом, її продуктами користуються 120 млн людей у світі.

Деталі

Локальна присутність в одному з економічних центрів Європи створює додаткові можливості для розвитку на західних ринках, зазначила компанія.

«У нашому фокусі залишається запуск нових проєктів і створення робочих місць для українців», – сказав СЕО та засновник Headway Антон Павловський.

У Headway є офіси у Києві, Варшаві, Нікосії, хаби у Львові й Івано-Франківську.

З початку повномасштабної війни в Україні компанія не зупинила найм. У Headway відкрито близько 30 вакансій. Наймають спеціалістів на ремоут з можливістю відвідувати офіси.

Офіс Headway в Мадриді. Фото із сайту компанії

Headway Headway – продуктова IT-компанія, що створює освітні продукти, які допомагають понад 120 млн людей у світі розвиватися. В екосистемі Headway п’ять освітніх продуктів – застосунок із саммарі нон-фікшн бестселерів Headway, який є лідером у світі за завантаженнями; додаток для тренування мозку за допомогою коротких ігор Impulse; застосунок із короткими інтерактивними уроками на різні теми Nibble; коучингова платформа з персонального та професійного розвитку AddMile та застосунок Skillsta, що допомагає прокачати соціальні навички завдяки коротким інтерактивним урокам на основі життєвих ситуацій. Headway входить до переліку найвпливовіших компаній у світі, що трансформують цифрове навчання та навички спеціалістів – GSV 150. Компанія у списку 50 топбізнесів Європи з найвищим потенціалом стати єдинорогом протягом двох років, за дослідженням ринку від GP Bullhound у 2023-му та 2024 роках. Читати більше Згорнути

Контекст

Антон Павловський запустив додаток зі стислим переказом книжок Headway у 2019-му у межах української IT-компанії Genesis. Інвестиції в запуск – менш як $5 млн, розповів Forbes керуючий партнер фонду Flyer One Ventures Віталій Лаптенок. У 2021 році компанія обʼєдналася зі стартапом Impulse, який також запускався під крилом Genesis. Він розробляє застосунок із завданнями для тренування памʼяті, уваги, концентрації. Із 2023-го обʼєднана компанія відокремилася від Genesis.

У Headway на Сполучені Штати припадає 50% завантажень. До топкраїн також входять Велика Британія – близько 10%, Австралія та Канада. В Іmpulsе на США припадає понад 30% завантажень застосунку, за ними йдуть Бразилія, Мексика, Франція, Велика Британія.

Фінансові показники Павловський не розкриває. За рік великої війни виторг компанії подвоївся, повідомив він Forbes у березні 2022-го. За розрахунками Forbes, йдеться про суму в понад $40–50 млн. Очікуваний виторг компанії за результатами 2023 року – понад $100 млн, розповів Forbes топменеджер, наближений до компанії. Компанія не підтвердила цю цифру.

У 2023 році Павловський отримав дві нагороди від європейського фонду GP Bullhound: «Підприємець року» та «Виклик компанії».