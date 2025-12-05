Підписка від 49 грн
«Людський досвід поки незамінний». Як випередити конкурентів за допомогою ШІ? Інсайти з Forbes AI Summit

Ліза Сідорова /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ліза Сідорова
Forbes

3 хв читання

Валентин Панюта, СЕО агенції HyperNormal на Forbes AI Summit 2025 /Антон Забельський

Валентин Панюта, СЕО агенції HyperNormal на Forbes AI Summit 2025 Фото Антон Забельський

Штучний інтелект перестав бути конкурентною перевагою. Вирішальним є людський фактор у використанні ШІ-інструментів. Про це під час воркшопу на Forbes AI Summit розповіли Валентин Панюта й Анна Запорожченко з агенції HyperNormal. Як працювати з ШІ-інструментами, щоб вони приносили користь бренду?

ШІ можна використовувати для спрощення процесів або пришвидшення роботи, але набагато цінніший людський капітал, який інвестували у проєкт, розповів СЕО HyperNormal Валентин Панюта 27 листопада на AI Summit від Forbes Ukraine.

Показовий кейс – різдвяний ролик Coca-Cola, зібраний зі старих матеріалів за допомогою ШІ. Усередині компанії він виглядав як класична оптимізація: зекономили бюджет, використали тренд, зробили швидко, розповідає Панюта. Який результат? 

