Штучний інтелект перестав бути конкурентною перевагою. Вирішальним є людський фактор у використанні ШІ-інструментів. Про це під час воркшопу на Forbes AI Summit розповіли Валентин Панюта й Анна Запорожченко з агенції HyperNormal. Як працювати з ШІ-інструментами, щоб вони приносили користь бренду?
ШІ можна використовувати для спрощення процесів або пришвидшення роботи, але набагато цінніший людський капітал, який інвестували у проєкт, розповів СЕО HyperNormal Валентин Панюта 27 листопада на AI Summit від Forbes Ukraine.
Показовий кейс – різдвяний ролик Coca-Cola, зібраний зі старих матеріалів за допомогою ШІ. Усередині компанії він виглядав як класична оптимізація: зекономили бюджет, використали тренд, зробили швидко, розповідає Панюта. Який результат?
