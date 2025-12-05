Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

«Человеческий опыт пока незаменим». Как опередить конкурентов с помощью ИИ? Инсайты с Forbes AI Summit

Лиза Сидорова /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Лиза Сидорова
Forbes

3 хв читання

Валентин Панюта, СЕО агентства HyperNormal на Forbes AI Summit 2025 /Антон Забельский

Валентин Панюта, СЕО агентства HyperNormal на Forbes AI Summit 2025 Фото Антон Забельский

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

03:55 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 03:55

Искусственный интеллект перестал быть конкурентным преимуществом. Решающим является человеческий фактор в использовании ИИ-инструментов. Об этом во время воркшопа на Forbes AI Summit рассказали Валентин Панюта и Анна Запорожченко из агентства HyperNormal. Как работать с ИИ-инструментами, чтобы они приносили пользу бренду?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

ИИ можно использовать для упрощения процессов или ускорения работы, но гораздо ценнее человеческий капитал, который инвестировали в проект, рассказал СЕО HyperNormal Валентин Панюта 27 ноября на AI Summit от Forbes Ukraine.

Показательный кейс – рождественский ролик Coca-Cola, собранный из старых материалов с помощью ИИ. Внутри компании он выглядел как классическая оптимизация: сэкономили бюджет, использовали тренд, сделали быстро, рассказывает Панюта. Какой результат?

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні