Искусственный интеллект перестал быть конкурентным преимуществом. Решающим является человеческий фактор в использовании ИИ-инструментов. Об этом во время воркшопа на Forbes AI Summit рассказали Валентин Панюта и Анна Запорожченко из агентства HyperNormal. Как работать с ИИ-инструментами, чтобы они приносили пользу бренду?
ИИ можно использовать для упрощения процессов или ускорения работы, но гораздо ценнее человеческий капитал, который инвестировали в проект, рассказал СЕО HyperNormal Валентин Панюта 27 ноября на AI Summit от Forbes Ukraine.
Показательный кейс – рождественский ролик Coca-Cola, собранный из старых материалов с помощью ИИ. Внутри компании он выглядел как классическая оптимизация: сэкономили бюджет, использовали тренд, сделали быстро, рассказывает Панюта. Какой результат?
