Forbes Ukraine не переопубліковує дописи з соціальних мереж, але для допису засновника Ajax Systems Олександра Конотопського зробили виключення. Аргументація підприємця, чому українській економіці корисний законопроєкт №12089 про добросовісного покупця землі, – це доступне пояснення, чому Україна і до війни була найбіднішою країною Європи. Й чому такою залишиться, якщо влада і суспільство не переглянуть ставлення до бізнесу й приватної власності

«Приватне – погано. Усе має належати державі. Той, хто намагається заробляти гроші індивідуально, – негідник (в оригіналі – інше слово) і хоче бути кращим за суспільство. Якщо людина хоче володіти чимось – це злочин. Якщо людина використовує гроші, щоб заробляти гроші – це є вища міра злочину. Все що є державне, є святе. А все що приватне – з ним можна робити що завгодно заради суспільного блага», – гаркаво говорить людина. В нього вуса, борідка. Поруч червоний прапор, на якому зліва молот, а справа серп.

Комуністи в минулому сторіччі здобули чимало прихильників по всьому світу. Ідея комунізму подобається масам: усе порівну, соціальна рівність. Низка країн, включаючи новостворений Радянський Союз, пішли цим шляхом. Але приблизно у 1970-ті стало зрозуміло, що західні країни за лідерства США випереджають комуністичні країни майже в усьому.

Ден Сяопін почав реформувати Китай. Почало народжуватися китайське економічне диво, що згодом зробить цю країну другою (а, може, вже першою) економікою світу.

В СРСР реформ не було зроблено. Імперія впала. Комунізм і державне програло «в суху» капіталізму і приватному.

Чим закінчилася «державна» економіка? Відсутністю базових товарів у магазинах, «згорівшими» грошима в державному банку, еміграцією талантів, розваленими ланцюжками постачання, безробіттям, науковими співробітниками на базарах, бандитизмом, відсутністю системи правосуддя.

Доходи населення = розвиток бізнесу

Виникло цікаве питання – в УРСР працювали 50 млн людей 50 років. Як поділити те, що вони напрацювали? Менеджерити перехід уже в незалежній Україні було нікому. Перехід від державної власності до приватної почався дикий і неконтрольований.

Хтось отримав дуже багато (але не думаю, що вони зараз щасливі), хтось не отримав нічого. Несправедливо.

В українців багато фантомних болей на цю тему. Поділюся, як я переміг свою.

Беремо статки людей, що досягли великих успіхів у приватизації. Я нарахував приблизно $30 млрд. Ділимо їх на 40 млн населення. Якщо ці активи продати – кожен українець отримав би по $750. Один раз. Звісно гарно. Але це точно не радикальна зміна ситуації. Це не матеріально.

Якщо немає щастя і достатку у «віджимі» активів у олігархів, їхньому продажу і роздачі грошей населенню – де заховали успіх? Що кардинально змінює ситуація? Де воно – те саме багате життя? Де середня зарплата в $1000? А краще в $3000?

Відповідь на поверхні – в розвитку бізнесу (економіки).

Коли бізнес розвивається, компанії конкурують і підвищують зарплатню. Щоб отримати більше талантів і краще конкурувати на ринку.

Якщо спростити – бізнес розвивається, доходи населення ростуть. Далі бізнес починає навчати людей. Росте продуктивність праці – і знов підвищується дохід людини. Далі локальні бізнеси починають продавати свої товари та послуги на експорт, ресурси компаній збільшуються, вони ще більше конкурують за людей.

Далі інвестор дивиться – компанія росте, проінвестую в неї й зароблю. Компанія для розвитку наймає ще більше людей – зарплата далі росте. І так далі.

Зростання доходів населення напряму повʼязане простим показником – розвитком компаній. Держава не підвищує зарплати та доходи населення. Їх підвищує бізнес, коли він успішний.

Теорію вище ми спостерігали у реальному часі на ринку IT, наприклад. Памʼятаю час, коли крутий програміст отримував $1000. Зараз такий отримує $7000. Це результат розвитку бізнесу і конкуренції за таланти.

Фіксуємо: доходи людей напряму залежить від розвитку компаній.

Високі доходи – розвиток країни

Що робити, щоб бізнес розвивався? Чому в одних країнах він розвивається, а в інших ні?

Підприємці та колективи повинні бути сконцентровані на побудові якісної компанії. Вони не повинні відволікатися від ринкової конкуренції й постійно думати, що завтра їхню компанію можуть помножити на нуль.

Фокус – створення кращих продуктів і послуг.

Побудова компаній – справа непроста. Багато ризику. Треба інвестувати. Час, сили, гроші.

Якщо у країні А є ризик втратити гроші, а у країні Б цього ризику немає, куди підприємці поїдуть створювати компанії й куди йдуть інвестори інвестувати? У країну Б.

Якщо у країні А інвестор, що будує готель, може його втратити, а у країні Б інвестор, що будує готель, його втратити не може, інвестор інвестуватиме у країну Б. І країна Б отримає нові робочі місця, тиск на ринок праці, вищі доходи населення.

Наступне просте правило: недоторкана приватна власність – основа капіталізму та економічного розвитку, і як результат – високих доходів населення і розвитку країни в цілому.

Саме ці прості правила і лягли в основу законопроєкту №12089 від 3 жовтня 2024 року про добросовісного покупця землі. Це було базове питання, яке трохи більш як рік тому Рада підтримки бізнесу підняла на зустрічі з Володимиром Зеленським. Президент тоді сказав, що дуже поважає бізнес і бачить необхідність у забезпеченні недоторканності приватної власності. Тож ми просимо його зробити останній крок і підписати закон, який Верховна Рада вже проголосувала.

Post scriptum

Коли ми просували цей закон, думали, що отримаємо спротив з боку рейдерів і корумпованих правоохоронців, що користуються недосконалим законодавством для атак на бізнес. Але здивувався, що спротив ми отримали від громадських активістів і екологів.

Їхні головні тези – «легалізують награбоване і тим самим спричинять шкоду суспільству» та «забудуть ліси й парки, зіпсують річки». Це не так.

П’ять конструктивних відповідей:

1. Основну користь суспільство отримує від економічної діяльності, а не від продажу державної власності. У 2021 році держава отримала від податкових надходжень в 100 разів більше коштів, ніж надходжень від приватизації (1200 млрд проти 12 млрд грн).

Тож про що треба хвилюватися? Що хтось щось не доплатить за землю? Чи про те, що економіка не розвивається й доходи фізичних осіб не зростають?

2. Закон ніяк не звільняє від відповідальності чиновників, що здійснили злочин і щось вкрали.

3. Закон забезпечує 10-річний строк для перевірки законності набуття майна (що значно більше за звичні три роки).

4. Дія закону не поширюється на землі критичної інфраструктури, об’єкти оборони, культурної спадщини чи природно-заповідного фонду.

5. Ніяких змін в екологічні норми законопроєкт не вносить.

Шановних опонентів законопроєкту, прошу почитати праці Карла Маркса або Володимира Леніна. Багато з того, що ви пропагуєте, – це звідти.

Якщо вам подобається комунізм, просто чесно про це скажіть. Собі й оточенню. Це нормально. Можливо, треба спробувати ще раз.

А якщо не подобається і ви помилилися – будь ласка, допомагайте будувати економіку. І підпишіть петицію.