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Технологія розміром з інтернет. Як оцінити ефективність впровадження ШІ у бізнес-процеси? Розповідають топменеджери Prom.ua, ЛУН та ІТ-Enterprise

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

ШІ у бізнесі, штучний інтелект для ЛУН, Prom, IT-Enterprise /Вадим Лазарук для Forbes Ukraine

Зліва направо: CEO DevRain Олександр Краковецький, засновник і CEO IT-Enterprise Олег Щербатенко, директор з продукту в Prom Микита Артемчук і бренд- і бізнес-директор ЛУН Денис Суділковський. Фото Вадим Лазарук для Forbes Ukraine

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Як українські компанії використовують штучний інтелект у своїх продуктах і процесах? Чому в топменеджменту виникає скепсис щодо впровадження ШІ-інструментів? Як рахувати ROI? Досвід ІТ-Enterprise, Prom.ua та ЛУН

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