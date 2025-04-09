Технологія розміром з інтернет. Як оцінити ефективність впровадження ШІ у бізнес-процеси? Розповідають топменеджери Prom.ua, ЛУН та ІТ-Enterprise

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Як українські компанії використовують штучний інтелект у своїх продуктах і процесах? Чому в топменеджменту виникає скепсис щодо впровадження ШІ-інструментів? Як рахувати ROI? Досвід ІТ-Enterprise, Prom.ua та ЛУН
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