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Пересісти на автобус. На початку 2026-го Uklon може запустити автобусні перевезення з України в Європу. Що чекає компанію на ринку обсягом в 7 млрд грн 

Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes

2 хв читання

Сервіс таксі Uklon запускає автобусні перевезення, автобус «Київ – Варшава» /колаж Анастасія Кононова

На початку 2026-го Uklon може запустити автобусні перевезення з України в Європу Фото колаж Анастасія Кононова

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Лідер ринку онлайн-виклику авто Uklon розглядає вихід на ринок міжнародних автобусних перевезень. Рішення щодо запуску в компанії планують ухвалити у четвертому кварталі 2025-го, дізнався Forbes Ukraine. Які перспективи Uklon вийти у нову нішу?

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У 2026-му лідер українського ринку онлайн-виклику авто Uklon планує запуск нового продукту, каже віцепрезидентка зі стратегії й розвитку компанії Оксана Розпутна. Обиратимуть між самокатами та автобусними перевезеннями. 

В автобусному сегменті компанія аналізує запуск сервісу для поїздок з України до європейських країн, говорить CEO Uklon Сергій Гришков. Ідеться як про регулярні рейси, так і про трансфери з європейських аеропортів без фіксованого розкладу. 

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