Лідер ринку онлайн-виклику авто Uklon розглядає вихід на ринок міжнародних автобусних перевезень. Рішення щодо запуску в компанії планують ухвалити у четвертому кварталі 2025-го, дізнався Forbes Ukraine. Які перспективи Uklon вийти у нову нішу?

У 2026-му лідер українського ринку онлайн-виклику авто Uklon планує запуск нового продукту, каже віцепрезидентка зі стратегії й розвитку компанії Оксана Розпутна. Обиратимуть між самокатами та автобусними перевезеннями.

В автобусному сегменті компанія аналізує запуск сервісу для поїздок з України до європейських країн, говорить CEO Uklon Сергій Гришков. Ідеться як про регулярні рейси, так і про трансфери з європейських аеропортів без фіксованого розкладу.