Інноватори без палива. Яким був венчурний клімат в Україні на третій рік війни та які стартапи залучити найбільше коштів? Інфографіка Forbes Ukraine

За останнє десятиліття вітчизняні й міжнародні інвестори вклали в українські стартапи понад $3,5 млрд. Результат – десятки успішних бізнесів, шестеро з яких стали єдинорогами з оцінкою понад $1 млрд. Війна прикрила потік фінансування, і навіть defence-індустрія, що швидко зростає, отримує крихти від колишніх чеків.

«Україна стала Кремнієвою долиною для defence‐tech індустрії», – каже СЕО стартапу ARX Robotics Марк Вітфельд зі сцени щорічної конференції Forbes Tech. Німецький стартап планує відкрити офіс в Україні і вже знайшов для нього керівника. За останній рік кількість українських розробок на платформі BRAVE1 зросла вчетверо, державні грантові інвестиції – втричі, приватні – у чотири рази.

Але абсолютні цифри вражають менше: з початку 2024‐го українським оборонним інноваторам вдалося підняти лише $25 млн, свідчить дослідження KSE. Середній чек натомість збільшився з торішніх $500 000 до $1–3 млн.