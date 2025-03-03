Технологічний сектор повертається на рівень 2021-го – AVentures Capital. Скільки інвестицій залучили українські стартапи

Інвестиції в український технологічний сектор повертаються на рівень 2021 року. Загальний обсяг інвестицій у 2024 році склав $462 млн. Про це Forbes Ukraine повідомила пресслужба фонду AVentures Capital. Інвестиції в оборонні технології становлять $59 млн. Це 13% від загального обсягу капіталовкладень у 2024-му.

Ключові факти

Загальний обсяг інвестицій у технологічні компанії України у 2024-му склав $462 млн – на 120% більше, а ніж у 2023-му, свідчить щорічне дослідження фонду AVentures Capital, що є у розпорядженні Forbes Ukraine. Технологічний сектор повертається на рівень 2021-го, хоч значну частину інвестицій забезпечили кілька масштабних угод.

Наймасштабнішим раундом фінансування стала інвестиція в CRM-платформу Creatio – $200 млн. Фінтех-стартап Carmoola залучив $19,2 млн, а платформа продажу та оренди нерухомості Jome (NewHomesMate) отримала $9,8 млн. Сервіс управління фінансами IN1 залучив $6 млн. Розробник необанків Fintech Farm отримав $5 млн.

Основна частина капіталу спрямували у сферу маркетингових технологій та автоматизації продажів – $215 млн (46%). Фінансові технології залучили $41 млн (9%), освітні – $39 млн (9%), роздрібна торгівля – $23 млн (5%). Інші сфери, зокрема медицина, медіа, логістика та IT-сервіси, отримали $85 млн (18%).

Інвестиції в оборонні технології склали $59 млн (13%). З них $18 млн – венчурні інвестиції, а $41 млн – гранти.

Найбільше фінансування залучили розробник системи штучного інтелекту для захисту від інформаційних загроз Osavul, сервіс управління роями дронів Swarmer та розробник навігаційних систем для дронів Bavovna.AI, середній обсяг інвестицій яких склав $2,8 млн. Найбільшим грантодавцем стала ініціатива Brave1, яка надала $40 млн у 2024-му та має на меті збільшити цю суму до $100 млн у 2025-му.

Контекст

Найбільшою M&A-угодою 2024-го стало придбання NJJ Holding компаній Datagroup-Volia та Lifecell за $1,5 млрд. Польська Grupa Pracuj придбала рекрутинговий сервіс Work.ua за $7,7 млн. Мережа «Сільпо» інвестувала $0,5 млн у придбання сервісу доставки фруктів та овочів OVO. Сума угоди з поглинання Allset компанією SoundHound AI не розголошується.

У 2024-му до списку єдинорогів приєдналася Creatio, оціночна вартість якої після раунду С досягла $1,2 млрд. До списку вже існуючих українських єдинорогів входять ШІ-сервіс для перевірки та покращення текстів Grammarly, платформа для автоматизації роботи відділів продажів People.ai, розробник блокчейн-рішень BitFury та сервіс для автоматизації документообігу AirSlate.

Серед перспективних компаній – виробник розумних пристроїв Ajax Systems, платформа репетиторства Preply, продуктова ІТ-компанія MacPaw та розробник застосунків для фізичного та ментального здоровʼя BetterMe.