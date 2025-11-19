Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Інновації
Дата

Forbes Digital

«Перерозподілити персонал». «Сільпо» розгортає сервіс виклику продавця від українського стартапу AskFor у десятках магазинів. Чи дієво?

Анастасія Печенюк
Анастасія Печенюк
Forbes
Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes

3 хв читання

акселератор Fozzy Venture Studio для стартапів /колаж Анастасія Савеленко

Стартап AskFor з акселератора Fozzy Group налагодив комерційну співпрацю з мережею «Сільпо». Фото колаж Анастасія Савеленко

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:33 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:33

Fozzy Group завершила другу хвилю свого акселератора стартапів Fozzy Venture Studio першою комерційною співпрацею. Мережа супермаркетів «Сільпо» (входить до групи) готується впровадити сервіс виклику консультанта від стартапу AskFor у десятках своїх магазинів. Яка від цього користь одному з найбільших ритейлерів?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

У 2026 році сервіс виклику консультанта від українського стартапу AskFor з’явиться приблизно у 60 магазинах «Сільпо», йдеться у відповіді компанії на запит Forbes. Це перша комерційна співпраця між Fozzy Group та стартапом, що пройшов її внутрішню акселерацію Fozzy Venture Studio, повідомила компанія 11 листопада. 

Нині сервіс працює у чотирьох київських магазинах «Сільпо». Там на вітринах відділів кулінарії та м’ясної продукції з’явилися наліпки з QR-кодами та кнопки для виклику продавця від стартапу AskFor, створеного в лютому 2024-го Антоном Клочком, Валерією Васіною та Романом Ванютою.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні