Fozzy Group завершила другу хвилю свого акселератора стартапів Fozzy Venture Studio першою комерційною співпрацею. Мережа супермаркетів «Сільпо» (входить до групи) готується впровадити сервіс виклику консультанта від стартапу AskFor у десятках своїх магазинів. Яка від цього користь одному з найбільших ритейлерів?

У 2026 році сервіс виклику консультанта від українського стартапу AskFor з’явиться приблизно у 60 магазинах «Сільпо», йдеться у відповіді компанії на запит Forbes. Це перша комерційна співпраця між Fozzy Group та стартапом, що пройшов її внутрішню акселерацію Fozzy Venture Studio, повідомила компанія 11 листопада.

Нині сервіс працює у чотирьох київських магазинах «Сільпо». Там на вітринах відділів кулінарії та м’ясної продукції з’явилися наліпки з QR-кодами та кнопки для виклику продавця від стартапу AskFor, створеного в лютому 2024-го Антоном Клочком, Валерією Васіною та Романом Ванютою.