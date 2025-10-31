Fozzy Group завершила другу хвилю корпоративного акселератора Fozzy Venture Studio, під час якої дев’ять стартапів випробували свої розробки в реальних бізнес-процесах компанії. Про це повідомила пресслужба компанії.

Деталі

Цьогоріч на програму надійшло 60 заявок, з яких обрали 10 проєктів для пілотного впровадження, а вісім успішно завершили тестування. Додатково один стартап продовжив участь із попереднього набору.

Учасники протестували технології в магазинах і сервісах Fozzy Group, отримали фідбек від експертів та презентували результати на Demo Day.

Серед стартапів, що пройшли пілотування:

Ricky Food – додаток для продажу «секретних наборів» продуктів із наближеним терміном придатності;

Sure – AI-асистент для автоматизації взаємодії з клієнтами;

Deus Robotics – роботизована система моніторингу полиць у торгових залах;

Pricer24 – платформа для відстеження цін і ринкових позицій;

InBoxWine – цифровий сомельє для персоналізованого підбору вина;

Eco-Service – автомати для збору порожніх пляшок;

AskFor – мобільний сервіс виклику консультанта через QR-код;

Servus systems integration – система мульті-еквайрингу для оптимізації безготівкових розрахунків;

Adminix – AI-інструмент для автоматизації внутрішніх процесів компанії.

Більшість стартапів планують продовжити співпрацю з бізнесами холдингу. Особливо відзначився сервіс AskFor, який готується до комерційного запуску в 30 магазинах мережі «Сільпо» – це перше масштабне впровадження рішення з акселератора.

Контекст

Fozzy Venture Studio – це корпоративна акселераційна програма Fozzy Group, спрямована на стартапи, які розробляють інновації в ритейлі, логістиці, автоматизації, пакуванні, foodtech та екологічних проєктах. Fozzy Group є однією з провідних торгово-промислових груп України з мережею понад 700 магазинів по всій країні, включаючи супермаркети «Сільпо», оптові гіпермаркети Fozzy, магазини біля дому «Фора» та «Thrash!Траш!». Окрім продуктового ритейлу, холдинг охоплює виробництво харчових продуктів, логістику, IT, ресторанний бізнес, банківський сектор та інші напрямки.