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Робота з азартом. Гемблінгові компанії нарощують частку в IT-вакансіях, інтерес до них також зростає. Чи є такий досвід «червоним прапорцем» у резюме

Анастасія Печенюк
Анастасія Печенюк
Forbes

3 хв читання

гральний бізнес наймає більше IT-фахівців /Shutterstock/Колаж Олександра Карасьова

Українські айтівці, що шукають роботу, дедалі частіше обирають гемблінг. Фото Shutterstock/Колаж Олександра Карасьова

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Гемблінг став одним із найпопулярніших напрямів для українських IT-фахівців у червні 2025-го серед тих, хто позначав домен, у якому хоче працювати. Попит на розробників у цій сфері високий, як і рівень зарплат. Водночас тривають і дискусії, наскільки безпечна та перспективна така кар’єра. Чому айтівці переходять у гемблінг і як досвід у гральній індустрії впливає на резюме?

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«Я не планував іти в гемблінг і мав величезні сумніви, коли мені зробили офер. Але запропонували хороші гроші, тому погодився», – розповідає бекенд-розробник, що спілкувався анонімно, бо не уповноважений давати коментарі. Він п’ять місяців тому перейшов із Fintech-стартапу у велику гемблінгову компанію. 

Айтівці, що шукають вакансію в конкретному домені, найчастіше обирають гемблінг, свідчить статистика джоб-сайту для IT Djinni, опублікована 26 червня. Раніше Djinni не публікувала подібну статистику, але частка вакансій від гемблінгу зросла. У січні 2023-го було 5%, у травні 2024-го – 9%. Станом на 2 липня кожна шоста вакансія на Djinni – у гемблінгу. У липні 2024-го DOU вперше додала цей домен до свого зарплатного дослідження.

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