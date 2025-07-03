Гемблінг став одним із найпопулярніших напрямів для українських IT-фахівців у червні 2025-го серед тих, хто позначав домен, у якому хоче працювати. Попит на розробників у цій сфері високий, як і рівень зарплат. Водночас тривають і дискусії, наскільки безпечна та перспективна така кар’єра. Чому айтівці переходять у гемблінг і як досвід у гральній індустрії впливає на резюме?

«Я не планував іти в гемблінг і мав величезні сумніви, коли мені зробили офер. Але запропонували хороші гроші, тому погодився», – розповідає бекенд-розробник, що спілкувався анонімно, бо не уповноважений давати коментарі. Він п’ять місяців тому перейшов із Fintech-стартапу у велику гемблінгову компанію.

Айтівці, що шукають вакансію в конкретному домені, найчастіше обирають гемблінг, свідчить статистика джоб-сайту для IT Djinni, опублікована 26 червня. Раніше Djinni не публікувала подібну статистику, але частка вакансій від гемблінгу зросла. У січні 2023-го було 5%, у травні 2024-го – 9%. Станом на 2 липня кожна шоста вакансія на Djinni – у гемблінгу. У липні 2024-го DOU вперше додала цей домен до свого зарплатного дослідження.