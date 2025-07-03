Гемблинг стал одним из самых популярных направлений для украинских IT-специалистов в июне 2025-го среди тех, кто отмечал домен, в котором хочет работать. Спрос на разработчиков в этой сфере высок, как и уровень зарплат. В то же время продолжаются и дискуссии, насколько безопасна и перспективна такая карьера. Почему айтишники переходят в гемблинг и как опыт в игровой индустрии влияет на резюме?

«Я не планировал идти в гемблинг и сильно сомневался, когда мне сделали офер. Но предложили хорошие деньги, поэтому согласился», – рассказывает бэкенд-разработчик, который общался анонимно, поскольку не уполномочен давать комментарии. Он пять месяцев назад перешел из Fintech-стартапа в крупную гемблинговую компанию.

Айтишники, ищущие вакансию в конкретном домене, чаще всего выбирают гемблинг, свидетельствует статистика джоб-сайта для IT Djinni, опубликованная 26 июня. Ранее Djinni не публиковала подобную статистику, но доля вакансий от гемблинга выросла. В январе 2023-го было 5%, в мае 2024-го – 9%. По состоянию на 2 июля каждая шестая вакансия на Djinni – в гемблинге. В июле 2024 года DOU впервые добавила этот домен к своему зарплатному исследованию.