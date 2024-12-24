Частка виторгу Liki24.com в ЄС у 2024 році вперше перевищила 50%

У 2024 році український сервіс Liki24.com запустили у шести країнах ЄС і подвоїв темпи зростання в Європі, йдеться в пресрелізі компанії. Європейські ринки вперше сягнули 55% загального виторгу компанії.

Ключові факти

Цьогоріч Liki24.com запустили операції у Німеччині, Австрії, Франції, Іспанії, Бельгії та Нідерландах. Німеччину запустили за два місяці, запуск кожного наступного нового ринку займав від двох до чотирьох тижнів. Завдяки експансії, під кінець року частка виторгу в ЄС виросла на 21%, порівняно з 2023 роком.

Італія, Німеччина та Румунія стали основними драйверами зростання: на ці країни припадає майже 47% виручки (Італія – 17%, Німеччина та Румунія – по 15%, інші країни ЄС – 8%). Україна приносить 45% загального виторгу.

Загальна кількість європейських клієнтів перевищила 500 000. Кількість відвідувань сайтів і додатків компанії в ЄС – 4 млн (на 1,2 млн більше, ніж у 2023-му). На усіх ринках: 14 млн.

«Для нас це був рік швидкої та рішучої експансії, без якої виживання багатьох українських компаній зараз під загрозою», – каже засновник та CEO Liki24.com Антон Авринський. У 2025-му компанія прагне подвоїти європейський виторг.

За останній рік Liki24.com додали до асортименту в Україні 7000 продуктів, в ЄС – 50 000.

Водночас компанія запустив сервіс із доставки з України в Європу – цього року користувачі за кордон отримали понад 10 000 товарів для здоров’я і ліків з українських аптек.

Liki24 запустили сервіс із доставки з України в Європу Фото пресслужба Liki24

Контекст

В Україні компанія працює з 12 000 аптек (на 1000 більше, ніж у 2023-му), в яких клієнти можуть бронювати ліки або замовляти їх з доставкою. Серед них мережі АНЦ, «Аптека 9-1-1», «Аптека доброго дня», «Конекс», «Подорожник», «Бажаємо здоров’я», «АНРІ-ФАРМ», «Аптека DS», «Апетка ЗІ», «Здравиця» та інші.

Liki24.com має офіси в Україні та Румунії. У 2024 році до команди доєдналися 20 нових людей.

Ціни на ліки в Україні цьогоріч зросли майже на 11%. Середній чек замовлень: 1600-1700 грн в Україні, 1700-2100 грн у валютному еквіваленті в ЄС.

Виторг ТОВ «Лікі24» у 2023 році склав 57,8 млн грн, за девʼять місяців 2024-го — 37,6 илн грн.