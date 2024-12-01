«Компанії, в яких існує контроль, погано побудовані». Яку систему управління створив СЕО Genesis Володимир Многолєтній? Інтервʼю про менеджмент, правила HR і інвестиції в Україні

СЕО та співзасновник Genesis Володимир Многолєтній створив фабрику, де реалізовуються найамбітніші мрії підприємців. За якими принципами Genesis будує команду та чому ядро бізнесу залишається в Україні, розповідає Многолєтній старшому партнеру KornFerry Роману Бондарю

Цей матеріал – частина спецвипуску журналу Forbes Ukraine «Хто є хто в українському бізнесі»: «портрети» 303 СЕО провідних компаній України у 33 галузях економіки, або ґрунтовний путівник українським світом лідерів бізнесу.

Володимир Многолєтній та Василь Ульянов створили інтернет-компанію Genesis у 2008 році. Починали з розвитку української мережі Connect.ua, проєкт закрили за два роки, не витримавши конкуренції з «ВКонтакте». На уламках Connect.ua почали будувати онлайн-бізнеси на ринках, що розвиваються: медіа, дейтинговий сервіс, маркетплейс в Африці. Згодом стали робити продукти, націлені на західну аудиторію: фітнес-застосунок BetterMe, IT-компанія AMO (медіапаблішинг, візуальний продакшн, розробка додатків), дитячі застосунки Keiki та багато інших.