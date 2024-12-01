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«Компанії, в яких існує контроль, погано побудовані». Яку систему управління створив СЕО Genesis Володимир Многолєтній? Інтервʼю про менеджмент, правила HR і інвестиції в Україні

Роман Бондар
Роман Бондар
Контриб’ютор Forbes
Марина Тупчієнко
Марина Тупчієнко
Forbes
Денис Кацило /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Денис Кацило
Forbes

6 хв читання

Володимир Многолєтній, СЕО Genesis /Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Володимир Многолєтній, СЕО Genesis Фото Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

СЕО та співзасновник Genesis Володимир Многолєтній створив фабрику, де реалізовуються найамбітніші мрії підприємців. За якими принципами Genesis будує команду та чому ядро бізнесу залишається в Україні, розповідає Многолєтній старшому партнеру KornFerry Роману Бондарю

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Цей матеріал – частина спецвипуску журналу Forbes Ukraine «Хто є хто в українському бізнесі»: «портрети» 303 СЕО провідних компаній України у 33 галузях економіки, або ґрунтовний путівник українським світом лідерів бізнесу.

Володимир Многолєтній та Василь Ульянов створили інтернет-компанію Genesis у 2008 році. Починали з розвитку української мережі Connect.ua, проєкт закрили за два роки, не витримавши конкуренції з «ВКонтакте». На уламках Connect.ua почали будувати онлайн-бізнеси на ринках, що розвиваються: медіа, дейтинговий сервіс, маркетплейс в Африці. Згодом стали робити продукти, націлені на західну аудиторію: фітнес-застосунок BetterMe, IT-компанія AMO (медіапаблішинг, візуальний продакшн, розробка додатків), дитячі застосунки Keiki та багато інших.

Контриб'ютори співпрацюють із Forbes на позаштатній основі. Їхні тексти відображають особисту точку зору. У вас інша думка? Пишіть нашій редакторці Тетяні Павлушенко – [email protected]

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В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

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