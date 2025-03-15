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Forbes Digital

У пошуках нового сенсу. Як змінилися бізнес та бізнесмени за три роки війни? Розповідають засновники Genesis, Viseven та Modern‐Expo

Денис Кацило /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Денис Кацило
Forbes
Марина Тупчієнко
Марина Тупчієнко
Forbes

11 хв читання

Пилипюк, Андрійчук, Многолєтній, Modern‐Expo, Genesis, Viseven /Антон Забєльський, Григорій Веприк, для Forbes Ukraine; Андрій Ткаченко, для Viseven

Зліва направо: Петро Пилипюк, Наталія Андрійчук, Володимир Многолєтній. Фото Антон Забєльський, Григорій Веприк, для Forbes Ukraine; Андрій Ткаченко, для Viseven

Із початком великої війни виявилося, що українські компанії набагато підготованіші до важких випробувань, аніж можна було очікувати. Три роки жорстокого протистояння агресору — можливість переосмислити цінності, стратегію та місце у світі. Як змінилися країна, бізнес і очікування майбутнього? Forbes Ukraine розпитав про це трьох бізнес‐лідерів: співзасновника та СЕО IT‐компанії Genesis Володимира Многолєтнього, співзасновницю і головну виконавчу директорку Viseven Наталію Андрійчук та співвласника і СЕО Modern‐Expo Group Петра Пилипюка. 

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Матеріал опубліковано у журналі Forbes Ukraine №7 [34] за лютий — березень 2025 року.

Розмову скорочено та відредаговано для ясності.

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