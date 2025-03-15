У пошуках нового сенсу. Як змінилися бізнес та бізнесмени за три роки війни? Розповідають засновники Genesis, Viseven та Modern‐Expo

Із початком великої війни виявилося, що українські компанії набагато підготованіші до важких випробувань, аніж можна було очікувати. Три роки жорстокого протистояння агресору — можливість переосмислити цінності, стратегію та місце у світі. Як змінилися країна, бізнес і очікування майбутнього? Forbes Ukraine розпитав про це трьох бізнес‐лідерів: співзасновника та СЕО IT‐компанії Genesis Володимира Многолєтнього, співзасновницю і головну виконавчу директорку Viseven Наталію Андрійчук та співвласника і СЕО Modern‐Expo Group Петра Пилипюка.
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Матеріал опубліковано у журналі Forbes Ukraine №7 [34] за лютий — березень 2025 року.
Розмову скорочено та відредаговано для ясності.
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