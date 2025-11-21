Підписка від 25 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Інновації
Дата

Forbes Digital

«Нічого критичного». Мовна платформа Promova з понад 24 млн завантажень скоротила 15% співробітників. Що відбувається у компанії з орбіти Genesis? 

Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes

3 хв читання

Promova з орбіти Genesis /колаж Анастасія Решетнік

Мовна платформа Promova з понад 24 млн завантажень скоротила 15% співробітників. Що відбувається у компанії з орбіти Genesis? Фото колаж Анастасія Решетнік

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:07 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:07

Платформа для вивчення мов Promova з орбіти Genesis 20 листопада скоротила 15% співробітників. Виторг компанії за 2023 рік – $16,5 млн. Навіщо компанія звільняє людей? 

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість 1799 грн.

«Щоб зберегти стабільність компанії, ми змушені переглянути бізнес-фокуси й оптимізувати команду», – каже у письмовому коментарі засновник платформи для вивчення англійської Promova Андрій Скрипник. У листопаді компанія скоротила 28 співробітників з різних департаментів, каже він.

Деталей щодо посад та ролей скорочених працівників він не розкриває, додаючи що це рішення далося складно. Про можливі скорочення в компанії 20 листопада писав Telegram-канал «Підслухано в ІТ».  

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні