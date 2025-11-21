Платформа для вивчення мов Promova з орбіти Genesis 20 листопада скоротила 15% співробітників. Виторг компанії за 2023 рік – $16,5 млн. Навіщо компанія звільняє людей?

«Щоб зберегти стабільність компанії, ми змушені переглянути бізнес-фокуси й оптимізувати команду», – каже у письмовому коментарі засновник платформи для вивчення англійської Promova Андрій Скрипник. У листопаді компанія скоротила 28 співробітників з різних департаментів, каже він.

Деталей щодо посад та ролей скорочених працівників він не розкриває, додаючи що це рішення далося складно. Про можливі скорочення в компанії 20 листопада писав Telegram-канал «Підслухано в ІТ».