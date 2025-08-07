Прослухати матеріал
04:50 хвилин
Глобальний майданчик Upwork для пошуку роботи без попередження повторно заблокував акаунти понад 100 українських фрилансерів. Відновленням акаунтів під час попередньої хвилі блокувань займалася Мінцифри. Тоді вдалося домовитися про додаткові перевірки IP-адрес користувачів та місцеперебування. Чому це відбулося знову?
