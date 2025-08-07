Підписка від 49 грн
Технічний збій, відкат чи нова хвиля. Розблоковані українці на найбільшій фриланс-платформі світу Upwork знову втратили акаунти. Що відбувається

блокування українців на Upwork /Shutterstock

Популярна фриланс-біржа Upwork вдруге за останні місяці масово блокує користувачів з України. Фото Shutterstock

Глобальний майданчик Upwork для пошуку роботи без попередження повторно заблокував акаунти понад 100 українських фрилансерів. Відновленням акаунтів під час попередньої хвилі блокувань займалася Мінцифри. Тоді вдалося домовитися про додаткові перевірки IP-адрес користувачів та місцеперебування. Чому це відбулося знову?

