Зниження порогу інвестицій, понад 2000 учасників і запуск додатку. TA Ventures Вікторії Тігіпко підбив підсумки 2024 року

Станом на кінець 2024 року венчурний фонд TA Ventures проінвестував 242 бізнеси, зробив 83 екзити, збільшив на одну – до 16 компаній-«єдинорогів» у портфелі, супроводив сім IPO. Про підсумки року йдеться у прессрелізі компанії.

Ключові факти

Ангельский венчурний синдикат ICLUB, заснований TA Ventures, у 2024 році подолав позначку в понад 2000 членів клубу. Із них 30% мають щонайменше одну інвестицію, а ще 10% – портфель із пʼятьма інвестиціями чи більше.

Команда ICLUB впʼятеро зменшила мінімальний поріг інвестиції в одну компанію: він тепер складає $5000.

ICLUB змінив формат на сучасний mobile only, запустивши власний мобільний застосунок, що посприяло закриттю більших інвестиційних часток клубом.

У липні TA Ventures інвестував у Impress – компанію, що спеціалізується на ортодонтичних послугах. Вона залучила понад €110 млн для розширення діяльності в Європі.

4 вересня TA Ventures заявила про екзит з американського виробника інноваційних підгузків Coterie, в якого інвестувала до $1 млн протягом кількох раундів.

Пряма мова

«Наша діяльність за 15 років принесла 242 інвестиції та 83 успішні екзити. Один із них, продаж бізнесу Coterie у 2024 році, потрапив до ТОП-5 угод фонду за мультиплікатором. Загалом у 2024 році наші компанії залучили $3,24 млрд», – заявила засновниця TA Ventures та ICLUB Вікторія Тігіпко.

Контекст

TA Ventures – венчурний фонд, заснований у 2010 році Вікторією Тігіпко, спеціалізується на інвестиціях у ранні стадії технологічних стартапів у таких секторах, як HealthTech, FinTech, B2B та програмне забезпечення. Середній розмір інвестицій становить від $100 000 до $500 000 на етапах Pre-Seed та Seed.

На червень 2024-го TA Ventures мав 157 активних стартапів в портфелі, з них 17 – українські. Всього на рахунку фонду 239 інвестицій та 80 екзитів. Стандартний середній перший чек – $250 000, розмір наступних залежить від компанії.

У структурі три фонди: вічнозелений TA Ventures Fund 1, закритий TA Ventures Fund 2 на $30 млн та запущений наприкінці 2023-го TA Ventures Fund 3. Третій фонд зібрав $35 млн, його закриття очікується у четвертому кварталі 2024-го. Цьогоріч партнери планують проінвестувати у два десятки нових стартапів, на літо 2024-го було закрито принаймні 11 угод.

Станом на 14 листопада 2024 року портфель TA Ventures оцінювався у більш ніж у $200 млн, включаючи 15 компаній, що досягли оцінки понад $100 млн.