«Очікування були вищими за реальність». Венчурний фонд співвласника Sport Life закрився, дізнався Forbes Ukraine. Чому він не зробив жодної інвестиції?

Венчурний фонд Ruta.vc, що мав стати першим українським фондом, сфокусованим на SportTech, закрився через рік після запуску. Тепер його сайт неактивний, а домен виставлено на продаж. Чому це сталося?

Востаннє сайт венчурного фонду Ruta.vc оновлювався 16 січня 2025 року, свідчить вебархів. Нині він неактивний, домен виставлено на продаж. «Ми закрили проєкт. Очікування були вищими за реальність», – пояснила у письмовому коментарі Forbes Ukraine керівна партнерка фонду Олена Пшенична.

Ruta.vc запустив у 2024-му співвласник спортклубу Sport Life Дмитро Бондаренко. Це мав бути перший в Україні фонд, сфокусований суто на SportTech-стартапах – компаніях, що розробляють технології для спорту. Його плановий розмір – $50 млн. Це значна сума – приміром, удвічі більша, ніж розмір фонду SMRK Олександра Косована та співмірна із першим фондом TA Ventures Вікторії Тігіпко.