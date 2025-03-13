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«Очікування були вищими за реальність». Венчурний фонд співвласника Sport Life закрився, дізнався Forbes Ukraine. Чому він не зробив жодної інвестиції?

Альона Сідєльнікова
Forbes

3 хв читання

Фонд Ruta.vc видалив сайт та закрився /Карасьова Олександра за допомогою Midjourney

Forbes Ukraine дізнався, що венчурний фонд співвласника Sport Life на $50 млн закрився. Фото Карасьова Олександра за допомогою Midjourney

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Венчурний фонд Ruta.vc, що мав стати першим українським фондом, сфокусованим на SportTech, закрився через рік після запуску. Тепер його сайт неактивний, а домен виставлено на продаж. Чому це сталося?

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Востаннє сайт венчурного фонду Ruta.vc оновлювався 16 січня 2025 року, свідчить вебархів. Нині він неактивний, домен виставлено на продаж. «Ми закрили проєкт. Очікування були вищими за реальність», – пояснила у письмовому коментарі Forbes Ukraine керівна партнерка фонду Олена Пшенична.

Ruta.vc запустив у 2024-му співвласник спортклубу Sport Life Дмитро Бондаренко. Це мав бути перший в Україні фонд, сфокусований суто на SportTech-стартапах – компаніях, що розробляють технології для спорту. Його плановий розмір – $50 млн. Це значна сума – приміром, удвічі більша, ніж розмір фонду SMRK Олександра Косована та співмірна із першим фондом TA Ventures Вікторії Тігіпко.

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