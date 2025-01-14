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«Увага – на якості, а не на кількості угод». У 2024-му третина найактивніших інвесторів в українські стартапи фокусувалися на DefenceTech. Які їхні плани на 2025-й

Валентина Дудко /Анна Наконечна
Валентина Дудко
Forbes

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За останніх 12 місяців український венчурний ландшафт ще більше мілітаризувався. Скільки стартапів у портфелі найбільших гравців? Forbes Ukraine публікує зріз екосистеми за 2024 рік та прогнози на 2025-й.

Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Early bird квитки вже у продажі — спеціальна пропозиція діє до 19 січня включно. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟

«Якщо до 2022-го DefenceTech вважався «темним лісом» чи навіть «табу» для інвесторів, то сьогодні це одна з провідних ніш», – каже співзасновник дефенс-фонду Nezlamni Дмитро Дубровський. 

Запущений у червні 2024-го фонд на $2 млн – спільне дітище Дубровського та його бізнес-партнерів по сервісу Uklon Сергія Смуся, Вікторії Дубровської й Віталія Дятленка. І наочна ілюстрація одного з найяскравіших венчурних трендів 2024-го на українському стартап-ринку.

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