«Увага – на якості, а не на кількості угод». У 2024-му третина найактивніших інвесторів в українські стартапи фокусувалися на DefenceTech. Які їхні плани на 2025-й

За останніх 12 місяців український венчурний ландшафт ще більше мілітаризувався. Скільки стартапів у портфелі найбільших гравців? Forbes Ukraine публікує зріз екосистеми за 2024 рік та прогнози на 2025-й.

«Якщо до 2022-го DefenceTech вважався «темним лісом» чи навіть «табу» для інвесторів, то сьогодні це одна з провідних ніш», – каже співзасновник дефенс-фонду Nezlamni Дмитро Дубровський.

Запущений у червні 2024-го фонд на $2 млн – спільне дітище Дубровського та його бізнес-партнерів по сервісу Uklon Сергія Смуся, Вікторії Дубровської й Віталія Дятленка. І наочна ілюстрація одного з найяскравіших венчурних трендів 2024-го на українському стартап-ринку.