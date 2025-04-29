«Допоможе розширити частку ринку». Менше ніж за місяць після купівлі «Київстаром» Uklon промацує ґрунт у ніші електросамокатів. Що його чекає 

Лідер українського ринку онлайн-виклику авто Uklon придивляється до ніші прокату електросамокатів. Досліджувати його компанія почала робити менш ніж через місяць після закриття угоди з «Київстаром». Чому Uklon цікава ніша мікромобільності та які у нього тут конкуренти, крім естонського Bolt?