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«Завжди будьте готові продати компанію». Як зробити екзит на $155 млн? Головне з виступу співзасновника Uklon Дмитра Дубровського на конференції Forbes Ukraine

Анастасія Печенюк
Анастасія Печенюк
Forbes

3 хв читання

що робить Дмитро Дубровський після угоди Uklon з «Київстар» /Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Співзасновник Uklon Дмитро Дубровський створює сімейний фонд для інвестицій, у який вкладає гроші з екзиту. За підрахунками Forbes, він отримав $41,7 млн Фото Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

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Співзасновник Uklon Дмитро Дубровський створює інвестиційний фонд, у який вкладає гроші з екзиту. За підрахунками Forbes Ukraine, він отримав $41,7 млн. Про життя після продажу, партнерство та угоду – головне з інтерв’ю Дмитра Дубровського на «Форумі підприємців 2025» головному редактору Forbes Ukraine Борису Давиденку.

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Дмитро Дубровський єдиний голосував проти продажу сервісу онлайн-виклику авто Uklon на старті перемовин з оператором «Київстар».

Угоду з придбання 97% акцій Uklon за $155,2 млн закрили 2 квітня. Це друга за розміром M&A‐угода в Україні за час повномасштабного вторгнення (перша – купівля lifecell і DataGroup французом Ксавʼє Ньєлем). І найбільше придбання «Київстару» за 30 років існування. 

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