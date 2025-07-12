Співзасновник Uklon Дмитро Дубровський створює інвестиційний фонд, у який вкладає гроші з екзиту. За підрахунками Forbes Ukraine, він отримав $41,7 млн. Про життя після продажу, партнерство та угоду – головне з інтерв’ю Дмитра Дубровського на «Форумі підприємців 2025» головному редактору Forbes Ukraine Борису Давиденку.

Дмитро Дубровський єдиний голосував проти продажу сервісу онлайн-виклику авто Uklon на старті перемовин з оператором «Київстар».

Угоду з придбання 97% акцій Uklon за $155,2 млн закрили 2 квітня. Це друга за розміром M&A‐угода в Україні за час повномасштабного вторгнення (перша – купівля lifecell і DataGroup французом Ксавʼє Ньєлем). І найбільше придбання «Київстару» за 30 років існування.