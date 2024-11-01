Як навчитися бути лідером. Складники зростання від засновника та СЕО агропромхолдингу «Астарта» Віктора Іванчика

Віктор Іванчик, 68, – засновник та СЕО агропромхолдингу «Астарта» з моменту заснування у березні 1993 року. Холдинг є одним із найбільших в Європі виробників цукру, в управлінні 220 000 га сільгоспземель. У 2023-му Astarta Holding, що з 2006‐го торгується на Варшавській біржі, збільшила виторг на 39%, до 24,4 млрд грн, і отримала 2,5 млрд грн прибутку. Forbes Ukraine запитав у Віктора Іванчика, які якості та знання допомогли йому стати успішним CEO-лідером і як він їх здобув. Ось складники його зростання.

Цей матеріал – частина спецвипуску журналу Forbes Ukraine «Хто є хто в українському бізнесі»: «портрети» 303 СЕО провідних компаній України у 33 галузях економіки, або ґрунтовний путівник українським світом лідерів бізнесу.

Розвивати та вдосконалювати hard and soft skills – життєва необхідність для сучасного лідера. Справжній успіх CEO більше залежить від його моральних цінностей та духовного розвитку. Це фундамент, який формує світогляд і впливає на дії в матеріальному світі.