Підприємець Антон Павловський заснував EdTech-компанію Headway Inc, щоб допомагати зайнятим людям покращувати своє життя, читаючи більше книжок і уникаючи бездумного скролінгу соцмереж. Forbes USA розповідає, як короткі виклади книг допомагають зростати підписникам у навчанні, а Павловському – у бізнесі

Антон Павловський, 40, український підприємець і засновник Headway Inc, компанії, що розробляє гейміфіковані освітні застосунки, був у Лондоні, коли в лютому 2022 року почалася війна в Україні. На той момент Headway уже стрімко розвивалася, зібравши 20 млн користувачів від часу заснування у 2019-му. Павловський якраз оглядав новий офіс у Великій Британії.

Коли підприємець дізнався, що російська армія підходить до його рідного Києва, де розташований головний офіс компанії та працює 150 співробітників, його перша думка була про безпеку команди. «Я не хотів їх залишати, – каже він. – Я повернувся в Україну».

Павловський покинув Велику Британію за кілька годин, спочатку полетів до Любліна, потім до Румунії, а далі пішки дістався південно-західного кордону України. Батько Павловського, 60-річний колишній командир армії, одразу записався до війська та зустрів сина на кордоні.

Разом вони допомогли евакуювати співробітників Headway та сотні членів їхніх сімей до Варшави, де компанія облаштувала тимчасовий офіс. Дехто з працівників вирішив залишитися в Україні.