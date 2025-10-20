Масштабний збій зафіксували в роботі низки інтернет-сервісів, пише BBC. Зокрема, проблеми торкнулися таких популярних платформ, як Amazon, Zoom, Snapchat, Signal та Canva. Причиною збою, ймовірно, є проблеми з хмарними сервісами Amazon Web Services (AWS), які забезпечують роботу багатьох вебсайтів і додатків по всьому світу.