Масштабний збій зафіксували в роботі низки інтернет-сервісів, пише BBC. Зокрема, проблеми торкнулися таких популярних платформ, як Amazon, Zoom, Snapchat, Signal та Canva. Причиною збою, ймовірно, є проблеми з хмарними сервісами Amazon Web Services (AWS), які забезпечують роботу багатьох вебсайтів і додатків по всьому світу.
Деталі
- Окрім згаданих сервісів, користувачі повідомляють про проблеми з численними іншими платформами, згідно з даними Downdetector, сайту, що відстежує збої в роботі онлайн-сервісів.
- Серед постраждалих сервісів – Roblox, Clash Royale, My Fitness Pal, Life360, Clash of Clans, Fortnite, Wordle, Coinbase, Duolingo, Slack, Smartsheet, PokemonGo, Epic Games, PlayStation Network, Peloton і Rocket League.
- Навіть вебсайт британської податкової служби HMRC зазнав проблем, відображаючи повідомлення про помилку під час тестування. Варто зазначити, що збої можуть впливати на користувачів по-різному: для одних сервіси можуть працювати нормально, тоді як інші стикаються з проблемами. Загалом, список постраждалих платформ продовжує зростати.
- Також проблеми торкнулися банківського сектору. Зокрема, клієнти банків Lloyds, Halifax та Bank of Scotland повідомили про збої, за даними Downdetector. Користувачі скаржаться на неможливість увійти в онлайн-банкінг або мобільні додатки, а також на відхилення платежів за картками, хоча BBC не змогла незалежно підтвердити цю інформацію. Наразі невідомо, чи пов’язані ці проблеми з перебоями в роботі AWS, чи це окремий інцидент.
- На сторінці статусу сервісів AWS повідомляється про «значні помилки та затримки» в одному з їхніх кінцевих пунктів у регіоні US-EAST-1. Інженери AWS активно працюють над усуненням проблеми та з’ясуванням її першопричини, йдеться в офіційному оновленні компанії.
- Downdetector, платформа для моніторингу збоїв, повідомила, що лише сьогодні вранці зафіксувала понад 4 млн повідомлень про проблеми по всьому світу. Це більш ніж удвічі перевищує звичайну кількість у 1,8 млн звітів, які надходять за повний робочий день.
Контекст
Amazon Web Services, хмарний підрозділ компанії Amazon, є ключовою інфраструктурою для мільйонів вебсайтів і додатків по всьому світу. Багато популярних мобільних додатків фактично працюють на дата-центрах AWS.
