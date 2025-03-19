«Київстар» купує Uklon за $155 млн

Мобільний оператор «Київстар» підписав угоду про придбання групи «Уклон» (Uklon), яка надає послуги онлайн-замовлення таксі та доставки. Ціна угоди – $155,2 млн, ідеться у пресрелізі материнської компанії VEON.

Деталі

Після закриття угоди «Київстар» стане власником 97% акцій Uklon. Генеральний директор компанії Сергій Гришков, імовірно, залишиться на своїй посаді, йдеться у пресрелізі. Угода залежить від стандартних умов завершення та схвалень, уточнили в компанії.

«Ми хочемо розширити можливості Uklon за межі України та Узбекистану разом із нашими цифровими операторами в Казахстані, Пакистані та Бангладеш», – сказав Каан Терзіоглу, гендиректор VEON Group і голова наглядової ради «Київстару».

Коментуючи угоду, Гришков зазначив, що «Київстар» та Uklon залишаються окремими бізнесами. «Вся наша команда під моїм прямим керівництвом у ролі СЕО Uklon, у повному складі, продовжить працювати над розвитком продуктів і сервісів компанії в Україні та на інших ринках», – написав він у Facebook.

За його словами, закриття угоди заплановане на квітень 2025 року після виконання стандартних умов.

Контекст

Uklon працює у 27 містах України та об’єднує понад 100 000 водіїв-партнерів на своїй платформі. У 2023 році Uklon почав займатися доставкою та розширив свою діяльність в Узбекистан. У 2024-му компанія організувала понад 100 млн поїздок і більше 3 млн доставок.

6 лютого Антимонопольний комітет України дозволив компанії «Київстар» придбати контрольний пакет акцій Uklon.

«Київстар» подав заявку на придбання Uklon у грудні 2024-го, повідомив Антимонопольний комітет на запит Forbes Ukraine 24 січня.

Uklon закінчив три квартали 2024-го з виторгом у 1,2 млрд грн, за даними YouControl. Це вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2023-го.

Для компанії 2024-й – перший повноцінний рік без участі в операційному управлінні співзасновників Сергія Смуся, Віталія Дятленка, Дмитра і Вікторії Дубровських. Вони перейшли до наглядової ради у серпні 2023 року. Компанію очолив Сергій Гришков. «Після нашого виходу з операційки компанія стала дорожчою», – казав у грудні 2024-го Forbes Ukraine Смусь.