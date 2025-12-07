Як зрозуміти, що користувач зацікавлений у продукті та готовий за нього платити? Практичні поради від нейробіолога, співзасновника Anima.ua Сергія Данилова, як безпечно та успішно вивести нову розробку на ринок примхливих користувачів. Запитання експерту ставив CEO та співзасновник Helsi Євген Донець

Якби я мав відповісти на це запитання однією фразою, сказав би: «Слідкуйте за увагою». Проблема у тому, що справжню увагу побачити досить складно. Щоб оцінити зацікавленість у продукті, а тим паче готовність платити за нього, потрібно врахувати багато дрібниць.

Наприклад, люди переважно дають соціально прийнятний, а не щирий зворотний звʼязок. Саме тому великі дослідницькі компанії поступово відмовляються від фокус-груп – вони не дають корисної інформації. Ми в наших дослідженнях стикаємося із цим постійно: якщо кілька людей разом бачать новий продукт, вони скажуть перше, що спаде на думку, аби здатися розумнішими, а потім синхронізуються навколо найгучнішого.